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        Haberler Bilgi Yaşam 6 ayda bir unutulmaması gereken işlem: Klima bakımını kendimiz yapabilir miyiz?

        Sıcak havalara karşı sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için klima temizliği nasıl yapılır?

        Yaz sıcaklarıyla birlikte klimalar tam kapasite çalışmaya başlıyor. Ancak bakım yapılmamış bir cihaz, verimlilikten çok sorun getiriyor. Klima bakımının periyodik olarak yapılması, hem cihaz performansını artırır hem de enerji tasarrufu sağlar. Peki, uzman bir destek almadan evde klima temizliği yapmak mümkün mü? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:30
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        Evde klima temizliği nasıl yapılır?
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        Klimanızdan yayılan kötü kokular ya da artan elektrik faturaları aslında size bir şey söylüyor olabilir: "Bakım zamanı geldi!" Yılda en az iki kez yapılması önerilen klima bakımı, sadece cihazın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda soluduğunuz havayı da temiz tutar. Peki, ihmal ederseniz ne olur?

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        KLİMA BAKIMI NEDİR?

        Klima bakımı, yalnızca cihazın yüzeyinin temizlenmesiyle sınırlı olmayan kapsamlı bir işlemdir. Bu bakım süreci, klimanın genel işleyişinin kontrol edilmesini, iç ve dış ünitenin temizliğini, mevcut arızaların tespit edilmesini ve potansiyel arıza risklerinin önceden öngörülmesini kapsar. Tüm bu adımların eksiksiz şekilde uygulanması, sağlıklı ve verimli bir klima performansı için büyük önem taşır.

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        KLİMA BAKIMI NE KADAR SÜREDE BİR YAPILMALI?

        Periyodik bakım, klimanın uzun ömürlü olması ve verimli çalışması açısından son derece önemlidir. Genel tavsiye, klimanın yılda en az 2 kez, yani her 6 ayda bir bakımdan geçirilmesidir. Ancak bu süre, klimanın kullanım alanına göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, yoğun kullanılan ofis ortamlarında bu sayı yılda 4’e kadar çıkabilirken, ev ortamlarında yılda 2 kez yeterli olabilir. En doğru bilgiye ise cihazın kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

        KLİMA HANGİ MALZEMELERLE TEMİZLENİR?

        Klimanızı temizlemek için bazı temel malzemelere ihtiyacınız olacaktır:

        - Klima temizleme spreyi

        - Elektrikli süpürge

        - Toz maskesi

        - Küçük bir fırça

        UYARI: Bu malzemeleri internetten ya da büyük yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Ancak temizlik işlemine başlamadan önce güvenlik önlemlerini mutlaka almanız gerekir.

        KLİMA TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

        Temizliğe başlamadan önce şalterleri kapatıp, cihazın elektrikle bağlantısını tamamen kesin. Ardından iç ünitenin kapağını, yanlarındaki veya ön kısmındaki tırnakları hafifçe açarak kaldırın.

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        İlk olarak, klima filtresi önündeki perdelerde biriken tozu elektrikli süpürgeyle alın. Çünkü bu toz, temizleme spreyi ile karıştığında çamurumsu bir yapıya dönüşerek temizliği zorlaştırır. Filtreleri çıkarıp lavaboda klima temizleme spreyi ile yıkayın. Diş fırçası gibi küçük bir fırçayla sürterek kirleri arındırın, bol suyla durulayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin. Kurumadan takılan filtrelerde kalan nem, cihazın elektronik devrelerinde kısa devreye ya da oksitlenmeye yol açabilir.

        Filtrelerin arkasında kalan bölümleri yumuşak bir fırçayla temizleyin. Spreyi ya da ıslak bezi doğrudan klimanın içine kullanmaktan kaçının. Bunun yerine hafif nemli bir fiber bezle silme işlemi yapabilirsiniz.

        PROFESYONEL ÜRÜNLER KULLANILMAZSA NE OLUR?

        Eğer profesyonel ürünler yerine evde bulunan malzemeler (örneğin, sirke, çamaşır suyu) kullanılırsa, ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tür ürünler, klimanın hassas parçalarına zarar verebilir; örneğin, filtrelerin yapısını bozabilir veya iç ünitedeki elektronik aksamı aşındırabilir. Ayrıca, bu ürünlerin kalıntıları havaya karışarak solunum yoluyla vücuda girebilir ve alerjik reaksiyonlara, hatta solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Çevre açısından da risklidir; agresif kimyasallar, atık su yoluyla doğaya zarar verebilir. Salgın döneminde, bu tür yanlış uygulamalar sağlık risklerini daha da artırır.

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        ÜRÜNLER YANLIŞ KULLANILIRSA NE OLUR?

        Profesyonel ürünler yanlış kullanılırsa, hem cihaz hem de sağlık açısından sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, ürünü fazla miktarda püskürtmek veya durulamadan bırakmak, kalıntıların havaya karışmasına neden olabilir. Bu, solunum yolu irritasyonuna ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca, ürünün elektronik aksamlara sızması, cihazın arızalanmasına neden olabilir. Yanlış kullanım, ürünün anti-bakteriyel etkisini de azaltabilir ve salgın döneminde bakteri yayılımını engellemeyi başaramaz. Bu nedenle, talimatlara uymak ve gerekirse uzman desteği almak çok önemlidir.

        KLİMA TEMİZLİĞİ YAPILMAZSA NE OLUR?

        Klimanın düzenli olarak temizlenmemesi, hem sağlığınızı hem de cihazın performansını olumsuz etkiler. Filtrelerde biriken toz, küf ve bakteriler havaya karışarak solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir. Özellikle astım ve bronşit gibi hastalıklar bu durumda daha da şiddetlenebilir. Ayrıca kirli klimalar kötü koku yayar, daha fazla enerji harcar ve zamanla arızalanarak ömrü kısalır. Salgın dönemlerinde ise bu riskler daha da ciddi hale gelir çünkü mikropların yayılmasında aracılık edebilirler.

        KLİMA TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Temizliğe başlamadan önce mutlaka cihazın elektrik bağlantısını kesin.

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        - Parçaları sökerken zorluk yaşarsanız kullanım kılavuzundan yardım alın.

        - Klima içine kesinlikle sıvı dökmeyin veya doğrudan sprey sıkmayın.

        - Islak bez yerine hafif nemli bez kullanın.

        - Temizlik sonrası kurutma işlemini titizlikle gerçekleştirin.

        - Motor gibi hassas bölümleri temizlemek için profesyonel servis desteği alın.

        - Parçaları sökerken dikkatli olun, plastik aksamlar kırılabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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