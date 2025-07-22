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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Macaristan'ı erteledi, Manisa'ya öncelik verdi - Otomobil Haberleri

        BYD Macaristan'ı erteledi, Manisa'ya öncelik verdi

        Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Macaristan'daki fabrika yatırımını erteleyerek Türkiye yatırımını hızlandıracağı öne sürüldü. Reuters'ın aktardığına göre, Manisa'da yapımı devam eden fabrikayı Türkiye'de işçilik maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle planlanandan daha erken bir tarihte faaliyete geçirmeye hazırlanan BYD, üretim adetlerini de artırmak istiyor. Bu kapsamda, 1 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçecek tesisin, daha önce açıklanan yılda 150 bin adet üretim rakamının çok daha üstünde bir adette üretim yapacağı ifade ediliyor

        Giriş: 22.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:07
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        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
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        Çinli otomotiv üreticisi BYD cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Markanın, Türkiye'den daha önce duyurduğu Macaristan'daki fabrika yatırımını erteleme kararı aldığı, bunun yerine Türkiye'deki yatırımını hızlandırdığı öne sürüldü.

        Reuters'a konuşan şirkete yakın kaynaklar, BYD'nin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasındaki seri üretimi 2026 yılına kadar erteleyeceğini ve tesisi en az ilk iki yıl boyunca düşük kapasiteyle çalıştıracağını söyledi.

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        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Edinilen bilgiye göre, Çin'li otomobil üreticisi Türkiye'de işçilik maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle Manisa'da inşa ettiği fabrikasında planlanandan daha erken bir tarihte otomobil üretmeye başlayacak. Bu kapsamda, BYD'nin Manisa'daki fabrikasında daha önce açıklanan üretim planlarının çok daha üzerinde bir rakama ulaşacağı da ifade ediliyor.

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        Kaynaklar, BYD'nin Macaristan'ın güneyindeki Szeged'deki 4 milyar Euroluk fabrikasının 2026'da seri üretime başlayacağını ancak tüm yıl boyunca on binlerde kalan bir sınırlı adette üretim yapacağını aktarıyor.

        Bu rakamın, tesisin daha önce duyurulan yılda 150 bin araçlık üretim kapasitesi çok küçük bir kısmı olacağı belirtiliyor. BYD, Macaristan'daki fabrikasının ilk yılın sonunda yılda 300 bin adetlik üretim yapacağını açıklamıştı.

        MANİSA'DAKİ ÜRETİM ADETLERİ ARTACAK

        Macaristan'daki gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye'de, BYD'nin 2026 sonunda üretime başlaması planlanıyor ve yıllık 150 bin otomobil kapasitesiyle Manisa'da otomobil üretmesi bekleniyor. BYD'nin Türkiye'deki yatırım tutarı ise 1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Son gelişmeler, Manisa'daki fabrikanın Macaristan'dan daha yüksek adette üretim yapacağını gösteriyor.

        BYD kaynakları, Manisa'daki tesisin 2027'de 150 bin adetlik kapasiteyi geçeceğini, ikinci kapasite artışının da 2028'de yapılacağını belirtiyor.

        BYD'nin Macaristan yatırımının arkasında AB'nin uyguladığı gümrük vergileri yatıyor. Avrupa'da sattığı tüm araçları Çin'den ithal eden BYD, kıtadaki yüzde 10 vergiye ek olarak toplamda yüzde 27 oranında gümrük vergisi ödüyor.

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        Türkiye'nin Gümrük Birliğine üye olması sayesinde, markanın Türkiye'deki fabrikasında üretilen otomobiller Avrupa'ya girişlerinde ek gümrük vergilerine maruz kalmayacak.

        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım

        BYD'nin 2024 yaz aylarında açıkladığı Türkiye yatırımının ardından, Mart 2025'te de bir diğer Çinli üretici Chery'den bir yatırım haberi gelmişti. Öyle ki, Chery'nin yıllık 200 bin adet araç üretim kapasitesine sahip bir tesise 1 milyar dolar yatırım yapacağı açıklanmıştı.

        PLUG-IN HİBRİTLERDE ÖTV'DE YENİDEN DÜZENLENDİ

        Öte yandan, bundan 1 yıl önce BYD'nin Manisa yatırımını açıklamasının üzerinden çok geçmeden şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.

        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
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        Bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip bu otomobillerde, yeni ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak belirlendi. Düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyordu.

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        Bu düzenleme kapsamında plug-in hibrit modeli yüzde 30 ÖTV dilimine giren BYD, taahhüt ettiği yatırım kapsamında Çin'de ürettiği araçları ek gümrük vergisine takılmadan Türkiye'ye getirmeye başlamış ve pazar payını hızla artırmıştı.

        ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLAR EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

        Türkiye, 2023 yılında Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller özelinde yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

        Çin'den gelen araca yüzde 50 vergi
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        Bu karar, Temmuz 2024'te Çin'den ithal edilen benzinli ve hibritte olmak üzere tüm yakıt türlerindeki araçları kapsayacak şekilde genişletildi.

        Yılbaşında ise Çinli otomobillere uygulana ek gümrük vergisi oranı yüzde 50'ye yükseltildi.

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