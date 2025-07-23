Sakarya'daki yangından geriye kalan...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Boztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

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Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Kentin Geyve ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını da 4’üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre Geyve ilçesinin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı.

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yangın, 4’üncü günde ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. İKİ İLDE SON DURUM Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, İzmir Urla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı. DHA'nın haberine göre de İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürdü. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi. DHA'nın haberine göre Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü. REKLAM Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları, alevlere yeniden su atmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam etti. Bölge dron ile görüntülendi.

ESKİŞEHİR'DE SON DURUM Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde de dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışmalar devam etti. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürdü. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.