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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Aşırı sıcak hava etkili olacak - 23 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Aşırı sıcak hava etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında olmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken diğer bölgeler açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların; İstanbul'da ve Ankara'da 37, İzmir'de 40, Antalya'da 38 ve Diyarbakır'da 44 derece ölçülmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 07:16
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        Aşırı sıcak hava etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 40°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 42°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 39°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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        ESKİŞEHİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 44°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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