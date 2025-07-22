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        Haberler Spor Futbol Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında! - Futbol Haberleri

        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında! Bu bölümde Ömer Özcan, futbolcu Süleyman Özdamar'a ve rap sanatçıları Canbay ve Wolker'a meydan okudu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:39
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        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
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        Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Bu bölümde Ömer Özcan, futbolcu Süleyman Özdamar'a ve rap sanatçıları Canbay ve Wolker'a meydan okudu!

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