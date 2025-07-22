Roketsan'ın 7 ürünü IDEF Fuarı'nda törenle tanıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

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Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları gibi ürünler bulunuyor.

Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer alıyor. Fuarda ayrıca güvenlik ve lojistik alanındaki teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek.

TAYFUN BLOK 4 GÖZ KAMAŞTIRDI Roketsan yeni yerli savunma sanayii ürünlerini duyurdu. Tanıtımda en dikkati çeken ürünlerden biri de TAYFUN BLOK 4 oldu. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci Gökbora füzesinin tanıtımını yaptı. Gökbora bir hava füzesi. İHA,seyir füzelerini hedef alan Gökbora KAAN ve Kızılelma'dan fırlatılabilecek. Gökbora ile birlikte EREN ve İHA-300 füzeleri ve ŞİMŞEK 2 de tanıtıldı. REKLAM AKATA Deniz altından atılan Gemisavar füzesi de görücüye çıktı. Yeni seyir füzesi mavi vatanda savunma sanayiye güç katacak. BALİSTİK FÜZE TAYFUN BLOK 4 Tayfun blok 4 hipersonik füzesinin patlayıcı yük kapasitesi artırılmış bir füze olarak görücüye çıktı. Türkiye'nin en caydırıcı etkiye sahip mühimmatlarından bir tanesi olacak. TAYFUN BLOCK-4 ÖZELLİKLERİ Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi Türkiye’nin geliştirdiği en uzun menzilli füze sistemidir. Tayfun füzesinin geliştirilmesine Türk mühendisleri tarafından devam ediliyor. Tayfun balistik füzesi uzun menzilli nokta atışı yapma yeteneğine sahip.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci Habertürk TV'den Gizem Türemen'in sorularını yanıtladı. REKLAM ORAMİRAL ERCÜMENT TATLICIOĞLU (Deniz Kuvvetleri Komutanı): BU COĞRAFYADA ÇOK GÜÇLÜ OLMAMIZI SAĞLIYOR Türk Deniz Kuvvetleri bugün itibariyle aynı anda 34 savaş gemisini inşa ediyor. Bu önemli bir rakam. Milli fırkateyn, hücumbotlarımızı inşa etmekle kalmıyoruz. Bugün gördüğümüz gibi milli torpidomuzu, güdüm mermimizi milli ve yerli olarak ürettik. Her geçen gün bölgede daha güçlü bir Deniz Kuvvetleri olarak görevini yapıyor. Şu anda milli uçak gemimizi inşa etmeye başladık. Milli denizaltımızı yapıyoruz. Bütün gemilerimizde kullanacağımız silahları da milli olarak yapıyoruz. Dışa bağımlı olmadan herşeyini kendi üreten Deniz Kuvvetleriyiz. Bu da bizim bu coğrafyada çok güçlü olmamızı sağlıyor. ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU (Kara Kuvvetleri Komutanı): BİRÇOK ALANDA DÜNYADA İLK 5'TEYİZ REKLAM Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Tayfun'un sisteme girmesi önemli. Kara Kuvvetleri Komutanlığı dünyanın en muhabere tecrübesi olan ordusudur. Bu tip sistemlerle de donanım kazanması dünyadaki caydırıcılığın önemli mekanizmasını oluşturmaktadır. Özellikle elektronik harp alanı, füze alanında milli sanayinin üst düzeye geldiği, dünyada önemli caydırıcı güç olduk, olmaya devam ediyoruz. Birçok alanda dünyada ilk 5'teyiz.

MURAT İKİNCİ (Roketsan Genel Müdürü): EN İHTİŞAMLI FÜZEMİZ TAYFUN BLOK-4 Burada gösterimini yaptığımız olduğumuz AKATA sistemimiz deniz altından seyir füzesi fırlatabilen kapsülümüz. ATMACA envanterde. Denizin altından seyir füzesi fırlatabilecek ürün. Geçen sene atışını yaptık. Bu yıl seri üretimine başladık. Denizaltımız deniz altında seyrederken seyir füzesi fırlatabilecek aşamaya geldi. Bu çok stratejik bir silah sistemi olarak silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Tayfun ailesine ait füzemiz hipersonik hızlarla hedefine angaje olan füze. Blok 4 füzemiz hipersonik hızlarda, hava savunma sistemlerinin hedefini yakalayamayacak hızlarda. Tayfun ailesinin en güçlü üyesi diyebiliriz. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. Hem savaş uçaklarımız hem de SİHA'larımız 500 kilometrede düşman unsurlarını etkisiz hale getirebiliyor. Eren ise yerden de atılabiliyor. Hem havadaki dronlarla hem de yerdekilere angaje olabiliyor, tankı, zırhlı aracı vurabiliyorsunuz. Kumanda edilebilen bir mühimmat. 100 km. menzili ve hızıyla hedeflerimizi anında etki altına alabilecek ürün. "ŞİMŞEK-2 İLE UZAY YOLUNDAYIZ" Hava savunma füzelerimiz var. Bunlar zaten envanterde olan füzemiz. Bunlar bizim çelik kubbemizin ana unsurlarını oluşturuyor. Şimşek 2 platformumuz, uzay sistemi alanlarında ülkemizin uzay yarışında bizi ön plana çıkaracak. Şimşek platformunun yaklaşık boyu 40 metre olacak. Şimşek 2 platformunun özelliği 1,5 tonluk uyduyu uzaya taşıyacak. Bununla ilgili prototip aşamasını geçtik. Şimşek 1 Şimşek 2, bizim uzaya erişimimizi sağlayacak platformlarımız olacak. Uzayda da Türkiye aktör olmaya çalışıyor. Bu konuda yol haritamız var. Roketsan bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

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