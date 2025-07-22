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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne, hayatını kaybetti

        'Karanlığın Prensi' Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Parkinson hastalığıyla mücadele eden efsane isim, memleketi Birmingham'da Black Sabbath ile 5 Haziran'da son kez sahneye çıkmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:01
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        Hayatını kaybetti
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        Tüm zamanların en ikonik rock solistlerinden biri olarak anılan ve 'Karanlığın Prensi' imajıyla hafızalara kazınan Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Osbourne ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah vefat ettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz."

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        Ozzy Osbourne’a 2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konmuştu. Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etse de ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

        OZZY OSBOURNE KİMDİR?

        John Michael Osbourne, sahne adıyla Ozzy Osbourne, 1948 yılında İngiltere’de doğdu. Black Sabbath grubunun kurucu vokali olarak heavy metal müziğinin gelişiminde çığır açan efsanevi bir müzisyendir. 1979’da gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerinde de büyük başarılar elde etti; 'Crazy Train' ve 'Mama, I'm Coming Home' gibi hit şarkılarla tanındı. Müzik kariyerinin yanı sıra, ailesiyle birlikte rol aldığı 'The Osbournes' adlı reality şovla geniş kitlelere ulaştı. Ancak uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, sağlık sorunları ve sahnedeki sıra dışı davranışlarıyla da sıkça gündeme geldi. Kendine özgü karizması ve 'Prince of Darkness' (Karanlığın Prensi) lakabıyla rock tarihinin ikonik isimlerinden biri oldu.

        17 GÜN ÖNCE SAHNELERE VEDA ETMİŞTİ

        Ozzy Osbourne, sahne kariyerini sonlandırmasının üzerinden üç haftadan kısa bir süre geçtikten sonra hayatını kaybetti. Memleketi Birmingham’da, 2005’ten beri ilk kez orijinal Black Sabbath üyeleriyle bir araya gelerek metal dünyasının en büyük isimlerinin katıldığı 'Back to the Beginning' adlı unutulmaz veda konserini sadece iki hafta önce gerçekleştirmişti. O gece seyircilere seslenen Osbourne, Parkinson hastalığının bir türü ve geçirdiği omurga ameliyatları gibi ağır sağlık sorunlarına değinerek, "Altı yıldır yataktaydım, ne hissettiğimi tahmin edemezsiniz. Yürekten teşekkür ederim" demişti.

        Sahnelere veda etti
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        #Ozzy Osbourne

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