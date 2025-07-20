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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu! | Son dakika haberleri

        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!

        Kadın cinayetleri yine dehşete düşürdü. İzmir'de 45 yaşındaki Demet Akarsu, boşandığı eşi Halil Tezkorkmaz tarafından vahşice katledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:37
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        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu’nun (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre korkunç cinayet, dün saat 07.30 sıralarında işlendi. Demet Akarsu ile geçen haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı.

        DEFALARCA BIÇAKLADI

        Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu’yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Güzellik merkezi sahibi olan Demet Akarsu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alındı. Akarsu'nun cenazesinin ikindi vakti Gümüşpala Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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