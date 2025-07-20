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        Haberler Spor Futbol Osimhen transferi gerçekleşirse listeyi altüst edecek! - Futbol Haberleri

        Osimhen transferi gerçekleşirse listeyi altüst edecek!

        Yaz transfer döneminde Süper Lig'e yıldızlar akını başladı... Orkun Kökçü, Jhon Duran ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcuların imzaları netleşirken, Galatasaray'da gündem varsa yoksa Victor Osimhen... Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılılara imza atması halinde listeyi altüst edecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:26
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        • 1

          2025-2026 sezonu yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarımız adından söz ettiren hamleler yaptı.

        • 2

          Beşiktaş milli yıldız Orkun Kökçü'yü renklerine bağlarken, Fenerbahçe de Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Galatasaray ise Leroy Sane transferiyle dikkat çekti.

        • 3

          Sarı-kırmızılı takımda tüm gündem Victor Osimhen olurken, Nijeryalı yıldızın gelmesi halinde Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak.

        • 4

          G.Saray'ın Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşması bekleniyor.

        • 5

          Transferin gerçekleşmesi halinde Victor Osimhen, açık ara farkla zirvede oturacak.

        • 6

          İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        • 7

          MOUSSA SOW

          Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 8

          RAUL MEIRELES

          Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 9

          YOUNES BELHANDA

          Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 10

          ERNEST MUÇİ

          Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        • 11

          MAURO ICARDI

          PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 12

          AL MUSRATI

          Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        • 13

          DIEGO CARLOS

          Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        • 14

          SOFYAN AMRABAT

          Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        • 15

          BRUMA

          Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 16

          EMMANUEL EMENIKE

          Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        • 17

          MBAYE DIAGNE

          Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 18

          DANIEL GUIZA

          Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        • 19

          NICOLO ZANIOLO

          Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        • 20

          CENGİZ ÜNDER

          Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        • 21

          JARDEL

          Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        • 22

          GABRIEL SARA

          Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        • 23

          YOUSSEF EN-NESYRI

          Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        • 24

          ORKUN KÖKÇÜ*

          Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        • 25

          *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

          Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

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