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        Haberler Gündem Güncel Piknik kâbusa döndü! Top oynarken facia yaşandı! | Son dakika haberleri

        Piknik kâbusa döndü! Top oynarken facia yaşandı!

        Antalya'da pikniğe giden bir aile faciayı yaşadı. Olayda ailenin 15 yaşındaki oğlu Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü. Akıntıya kapılan çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:50
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        Top oynarken facia yaşandı!
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Bucak Mahallesi'ndeki Şahintepesine dün ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü.

        Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.

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        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmaya rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

        SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Özgür Yıldırım'ın yakınları, bölgede çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

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