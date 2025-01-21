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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Kiev karşısında: İşte Okan Buruk'un 11'i! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Kiev karşısında: İşte Okan Buruk'un 11'i!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi. Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:25
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

        • 2

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

        • 4

          ÜST TURU GARANTİLEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

          "Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

          UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

        • 5

          KIEV'İN PUANI YOK

          Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

          Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

          Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

          Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

        • 6

          EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

          Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

          "Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

        • 7

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

          Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

          Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.

        • 8

          24 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

          İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

          Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

        • 9

          AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

          Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

          Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.

        • 10

          UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK

          UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.

          Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.

          Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

        • 11

          KIEV İLE İLK RANDEVU

          Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

          UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.

        • 12

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        • 13

          Muslera

        • 14

          Jakobs

        • 15

          Abdülkerim Bardakcı

        • 16

          Davinson Sanchez

        • 17

          Kaan Ayhan

        • 18

          Torreira

        • 19

          Berkan Kutlu

        • 20

          Mertens

        • 21

          Yunus Akgün

        • 22

          Barış Alper Yılmaz

        • 23

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