Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.309,22 %1,23
        DOLAR 30,9004 %0,16
        EURO 33,3982 %0,32
        ALTIN 2.013,63 %0,66
        FAİZ 43,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,95 %0,60
        BITCOIN 52.308,00 %0,77
        GBP/TRY 38,9303 %0,11
        EUR/USD 1,0798 %0,17
        BRENT 82,86 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 3.292,29 %0,66
        Haberler Ekonomi Emlak Gelir İdaresi'nden kiracılara son dakika çağrı: Kira Bildirim Formu doldurun! - Ekonomi haberleri - Emlak Haberleri

        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı

        Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için, kiracıların Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurması çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kira ödeyen değerli vatandaşlarımız, Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yaparak Kira Bildirim Formu'nda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz" denildi. Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için, vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurması çağrısında bulundu.

        Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle:

        "Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

        REKLAM

        Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

        Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

        “Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

        - Kiracıya İlişkin Bilgiler,

        - Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

        - Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

        - Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

        - Bildirime İlişkin Açıklamalar

        bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        Habertürk Anasayfa