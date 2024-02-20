REKLAM advertisement1

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için, vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurması çağrısında bulundu.

Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

Kira ödeyen değerli vatandaşlarımız, Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yaparak Kira Bildirim Formu'nda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz.https://t.co/8tPq2YWmEC#GİB #VergiGeleceğimizdir pic.twitter.com/52PtFGcv54 — Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) February 20, 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle:

"Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

REKLAM

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

- Kiracıya İlişkin Bilgiler,

- Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

- Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

- Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

- Bildirime İlişkin Açıklamalar

bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kira ödeyen değerli vatandaşlarımız, Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yaparak Kira Bildirim Formu'nda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz.https://t.co/8tPq2YWmEC#GİB #VergiGeleceğimizdir pic.twitter.com/52PtFGcv54 — Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) February 20, 2024