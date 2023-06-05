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Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın galibi Galatasaray Üniversitesi oldu

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçularını 7. kez üniversiteler arası yarışmada buluşturdu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinde çok sayıda üniversiteden hukuk fakültesi takımlarının mücadelesine sahne olan iki aşamalı VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) sonuçlandı. Birincilik ödülünü Galatasaray Üniversitesi takımı kazanırken, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu

Giriş: 05.06.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın galibi Galatasaray Üniversitesi oldu
HABERTURK.COM

İstanbul Tahkim Merkezi geleneksel hale getirdiği Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda 2021’de bir ilki gerçekleştirmiş, uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğu da yarışma kapsamına almıştı. Arabuluculuk ve tahkimi “Med-Arb” formatında buluşturan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın bu yıl da üniversitelerin hukuk fakültelerinden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

KAZANANLARA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Geniş kapsamlı kurgusal dava maratonu olan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması “Tahkim Aşaması”nda zirveye Galatasaray Üniversitesi yerleşirken, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi takımları da ilk 3 arasında yer aldı ve para ödülü kazandı. Geleceğin Tahkim Avukatı seçilen Ankara Üniversitesi takımından Muhammet Berk Uysal ise ISTAC’da staj hakkı elde etti. En İyi Dava Dilekçesi Ödülü eşit puan alan 3 takıma verildi ve Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi-Başkent Üniversitesi karma takımı okullarına ödül ile döndü. En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü de Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi karma takımının oldu.

Kurgusal final duruşması ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Prof. Dr. İpek Sağlam ve Av. Dr. Murat Erbilen hakemliğinde gerçekleşen yarışmayı kazanan takımlara para ödülünün yanı sıra kitap seti hediye edildi.

Son 3 yıldır Med-Arb formatında iki aşamalı düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasının bu yılki Arabuluculuk Aşaması ise 6-7 Mayıs hafta sonu gerçekleşmiş, birinciliği Özyeğin Üniversitesi takımı alırken Ankara Üniversitesi ikinci, Necmettin Erbakan Üniversitesi ekibi üçüncü olmuştu.

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