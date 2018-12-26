Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi. AA'nın haberine göre; karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.

TOKAT'DA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Tokat genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.

Kara yollarının küreme araçları ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı TIR ve çekiciler mahsur kaldı.

Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

DENİZLİ-ANTALYA KARA YOLUNDA YOĞUN KAR

Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu’nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU SEL SEBEBİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Fethiye'de etkili olan yağış sele döndü. Fethiye-Antalya karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı. Fethiye istikametinden Antalya'ya ulaşım şu anda kontrollü olarak sağlanıyor.

Seydikemer ilçesinin Karabel mevkilerinde sabahtan bu yana etkisini sürdüren sağanak, sele neden oldu. Antalya-Fethiye kara yolu, sel nedeniyle kara yolunda taş yığınları oluştu. Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.