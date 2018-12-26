26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.
Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi. AA'nın haberine göre; karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.
TOKAT'DA AKSAMALAR YAŞANIYOR
Tokat genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.
Kara yollarının küreme araçları ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı TIR ve çekiciler mahsur kaldı.
Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.
DENİZLİ-ANTALYA KARA YOLUNDA YOĞUN KAR
Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu’nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.
FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU SEL SEBEBİYLE ULAŞIMA KAPANDI
Fethiye'de etkili olan yağış sele döndü. Fethiye-Antalya karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı. Fethiye istikametinden Antalya'ya ulaşım şu anda kontrollü olarak sağlanıyor.
Seydikemer ilçesinin Karabel mevkilerinde sabahtan bu yana etkisini sürdüren sağanak, sele neden oldu. Antalya-Fethiye kara yolu, sel nedeniyle kara yolunda taş yığınları oluştu. Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!