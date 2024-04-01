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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan: Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur

        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

        Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Yozgat belediyelerini kazandı. Erbakan "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:42
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        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
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        Fatih Erbakan "Şanlıurfa Büyükşehir belediyesini partimiz kazanmış bulunmaktadır. Yozgat belediyesini partimiz kazanmıştır. İlave 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz. Toplam da 69 belediye partimiz kazanmıştır. Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur. Artık çare var, artık umut var, artık milli görüş var, artık Yeniden Refah var." açıklamasında bulundu.

        Fotoğraf: AA

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