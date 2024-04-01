REKLAM advertisement1

Fatih Erbakan "Şanlıurfa Büyükşehir belediyesini partimiz kazanmış bulunmaktadır. Yozgat belediyesini partimiz kazanmıştır. İlave 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz. Toplam da 69 belediye partimiz kazanmıştır. Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur. Artık çare var, artık umut var, artık milli görüş var, artık Yeniden Refah var." açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA