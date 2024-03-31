YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 - Bursa'da belediye başkanlığı yarışında Mustafa Bozbey mi önde, Alinur Aktaş mı? Son dakika seçim haberleri

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Bursa seçim sonuçları belli oluyor.

Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.

Bursa'da 17 ilçede gerçekleşen seçime katılım oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.

21.20 itibariyle sandıkların yüzde 44.5'i açıldı. Buna göre;

CHP'nin Adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 46,70

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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş: Yüzde 39,39

Yeniden Refah Partisi Adayı Sedat Yalçın: Yüzde 4,24 İYİ Parti Adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,16 Zafer Parti Adayı Bayram Kazancı: Yüzde 1,36 BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, oy sayımı devam ederken kameraların önüne geçti. Bozbey açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin. İlçe başkanlarımızın da 17 ilçemizin de takipçisiyiz. Birçok ilçede şu an itibariyle öndeyiz. Bursa 17 ilçesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde gülümsemeye başlayacak. Yarına gülümseyerek uyanacaklar."