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        Haberler Gündem YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 - Bursa'da belediye başkanlığı yarışında Mustafa Bozbey mi önde, Alinur Aktaş mı? Son dakika seçim haberleri

        YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 - Bursa'da belediye başkanlığı yarışında Mustafa Bozbey mi önde, Alinur Aktaş mı? Son dakika seçim haberleri

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin beş büyük şehrinden biri olan Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. Bursa'da oy sayımı sürerken CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey açıklama yaptı. Bozbey açıklamasında, "Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:25
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        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
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        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Bursa seçim sonuçları belli oluyor.

        Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.

        31 Mart İl İl Yerel Seçim Sonuçları Sayfası İçin Tıklayın

        Bursa'da 17 ilçede gerçekleşen seçime katılım oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.

        21.20 itibariyle sandıkların yüzde 44.5'i açıldı. Buna göre;

        CHP'nin Adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 46,70

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        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş: Yüzde 39,39

        Yeniden Refah Partisi Adayı Sedat Yalçın: Yüzde 4,24

        İYİ Parti Adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,16

        Zafer Parti Adayı Bayram Kazancı: Yüzde 1,36

        BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

        CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, oy sayımı devam ederken kameraların önüne geçti.

        Bozbey açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin. İlçe başkanlarımızın da 17 ilçemizin de takipçisiyiz. Birçok ilçede şu an itibariyle öndeyiz. Bursa 17 ilçesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde gülümsemeye başlayacak. Yarına gülümseyerek uyanacaklar."

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        #seçim sonuçları
        #Bursa
        #Mustafa Bozbey
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