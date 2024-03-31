İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
Türkiye yerel seçimlere kilitlendi. Sonuçlar da netleşmeye başladı. Gözlerin çevrildiği en kritik kent şüphesiz İstanbul oldu. Megakentin 39 ilçesinde hangi adayların ipi önde göğüslediği de belli olmaya başladı. İşte ilk sonuçlar...
Yerel seçim netleşmeye başladı. Dikkatlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde göğüslüyor. Peki bir önceki seçimde çoğunluğu AK Parti’nin kazandığı İstanbul’un ilçelerinde son durum nedir? Sonuçlar haberimizde…
SEÇİMLER, İBB MECLİSİ VE İLÇELER DIŞINDA YENİLENMİŞTİ
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde üst üste önemli gelişmeler yaşandı. AK Parti, bazı sandık kurullarında usulsüzlük olduğunu belirterek İBB Başkanlığı seçim sonucuna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu da AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul etti. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapıldı. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi.
YENİLENEN SEÇİMDE İMAMOĞLU KAZANDI
YSK’nın kararıyla sadece İBB Başkanı’nın görevine son verildi. Büyükşehir belediye meclis üyeliği ile diğer ilçe belediye başkanlıkları dahil diğer seçimler bu karardan etkilenmedi. 23 Haziran’da yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54’nü alarak İBB Başkanı seçildi.
İŞTE 39 İLÇEDEKİ SONUÇLAR
Saat 21.38 itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinin 13'ünde AK Parti, 26 ilçede de CHP önde görünüyor. Megakentte açılan sandık oranı yüzde 63 oldu.
31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE NE OLDU?
31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ilçe belediyelerinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve 1 ilçeyi de MHP kazandı.
ADALAR Erdem Gül CHP
ARNAVUTKÖY Ahmet Haşim Baltacı AK PARTİ
ATAŞEHİR Battal İlgezdi CHP
AVCILAR Turan Hançerli CHP
BAĞCILAR Lokman Çağırıcı AK PARTİ
BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır AK PARTİ
BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu CHP
BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu AK PARTİ
BAYRAMPAŞA Atila Aydıner AK PARTİ
BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat CHP
BEYKOZ Murat Aydın AK PARTİ
BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık CHP
BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız AK PARTİ
BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün CHP
ÇATALCA Mesut Üner AK PARTİ
ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz AK PARTİ
ESENLER Mehmet Tevfik Göksü AK PARTİ
ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt CHP
EYÜPSULTAN Deniz Köken AK PARTİ
FATİH Ergün Turan AK PARTİ
GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta AK PARTİ
GÜNGÖREN Bünyamin Demir AK PARTİ
KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı CHP
KAĞITHANE Mevlüt Öztekin AK PARTİ
KARTAL Gökhan Yüksel CHP
KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi CHP
MALTEPE Ali Kılıç CHP
PENDİK Ahmet Cin AK PARTİ
SANCAKTEPE Şeyma Döğücü AK PARTİ
SARIYER Şükrü Genç CHP
SİLİVRİ Volkan Yılmaz MHP
SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin AK PARTİ
SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun AK PARTİ
ŞİLE İlhan Ocaklı AK PARTİ
ŞİŞLİ Muammer Keskin CHP
TUZLA Şadi Yazıcı AK PARTİ
ÜMRANİYE İsmet Yıldırım AK PARTİ
ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen AK PARTİ
ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy AK PARTİ