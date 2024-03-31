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Yerel seçim netleşmeye başladı. Dikkatlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde göğüslüyor. Peki bir önceki seçimde çoğunluğu AK Parti’nin kazandığı İstanbul’un ilçelerinde son durum nedir? Sonuçlar haberimizde…

SEÇİMLER, İBB MECLİSİ VE İLÇELER DIŞINDA YENİLENMİŞTİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde üst üste önemli gelişmeler yaşandı. AK Parti, bazı sandık kurullarında usulsüzlük olduğunu belirterek İBB Başkanlığı seçim sonucuna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu da AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul etti. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapıldı. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi.

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YENİLENEN SEÇİMDE İMAMOĞLU KAZANDI

YSK’nın kararıyla sadece İBB Başkanı’nın görevine son verildi. Büyükşehir belediye meclis üyeliği ile diğer ilçe belediye başkanlıkları dahil diğer seçimler bu karardan etkilenmedi. 23 Haziran’da yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54’nü alarak İBB Başkanı seçildi.

İŞTE 39 İLÇEDEKİ SONUÇLAR

Saat 21.38 itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinin 13'ünde AK Parti, 26 ilçede de CHP önde görünüyor. Megakentte açılan sandık oranı yüzde 63 oldu.

31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE NE OLDU? 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ilçe belediyelerinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve 1 ilçeyi de MHP kazandı. ADALAR Erdem Gül CHP ARNAVUTKÖY Ahmet Haşim Baltacı AK PARTİ ATAŞEHİR Battal İlgezdi CHP AVCILAR Turan Hançerli CHP BAĞCILAR Lokman Çağırıcı AK PARTİ BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır AK PARTİ BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu CHP BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu AK PARTİ BAYRAMPAŞA Atila Aydıner AK PARTİ BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat CHP BEYKOZ Murat Aydın AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık CHP BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün CHP REKLAM ÇATALCA Mesut Üner AK PARTİ ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz AK PARTİ ESENLER Mehmet Tevfik Göksü AK PARTİ ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt CHP EYÜPSULTAN Deniz Köken AK PARTİ FATİH Ergün Turan AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta AK PARTİ GÜNGÖREN Bünyamin Demir AK PARTİ KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı CHP KAĞITHANE Mevlüt Öztekin AK PARTİ KARTAL Gökhan Yüksel CHP KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi CHP MALTEPE Ali Kılıç CHP PENDİK Ahmet Cin AK PARTİ SANCAKTEPE Şeyma Döğücü AK PARTİ SARIYER Şükrü Genç CHP SİLİVRİ Volkan Yılmaz MHP SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin AK PARTİ SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun AK PARTİ ŞİLE İlhan Ocaklı AK PARTİ ŞİŞLİ Muammer Keskin CHP TUZLA Şadi Yazıcı AK PARTİ ÜMRANİYE İsmet Yıldırım AK PARTİ ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen AK PARTİ ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy AK PARTİ REKLAM