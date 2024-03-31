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        Haberler Magazin Ünlü adaylar oylarını kullandı - Magazin haberleri

        Ünlü adaylar oylarını kullandı

        2024 Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday olan Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Lal Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, Fatih Mehmet Maçoğlu, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu oylarını kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:10
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        • 1

          CHP'nin Ankara - Etimesgut belediye başkanı adayı olan Erdal Beşikçioğlu, oyunu Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi’nde kullandı.

        • 2

          İYİ Parti'den Safranbolu belediye başkanlığı için aday olan şarkıcı Hakan Peker oyunu Safranbolu'da verdi.

        • 3

          Beşiktaş'ta bağımsız belediye başkanı adayı olan Nasuh Mahruki, oyunu ailesiyle birlikte kullandı.

        • 4

          CHP'den İzmir - Çeşme Belediye Başkanı adayı olan Lâl Denizli; "Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu’nda 1078 No’lu sandıkta yeğenim Mustafacem ile oyumu kullandım. Seçim sonuçlarının şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm yurttaşlarımızı kentimizin geleceği için oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

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