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Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, sandıkların yüzde 85’inin açıldığı saat 00,30 itibarıyla yerel seçimlere katılım oranı yüzde 76,62 oldu. Toplam 61.4 milyon seçmen bulunurken, kullanılan 40.1 milyon oyun 38,6 milyonu geçerli sayıldı.

Yerel seçimlerde oylamaya katılım oranının düşüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili seçimine seçmenlerin yüzde 88,92’si katılarak rekor kırmıştı. 2007 yılından bu yana yapılan seçimlerin tamamında katılım oranı yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti.

Son 20 yıllık dönemde en düşük katılım oranı yüzde 76,26 ile 28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde kaydedildi. AK Parti’nin ilk defa iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde seçmenlerin katılım oranı ise yüzde 79,08 olarak kayıtlara geçti.

REKLAM Son yirmi yıllık dönemde yapılan seçimlerde katılım oranı şöyle oldu: -14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,92 -31 Mart 2019 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,5 -24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,18 -1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,40 -7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 86,43 -30 Mart 2014 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 88,64

-12 Haziran 2011 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,16 -29 Mart 2009 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,19 -22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 84,16 -28 Mart 2004 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 76,26 -3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 79,08