25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren şiddetli kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.
Trafik ekiplerinin belirli noktalarda araç geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolda kalan sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri yetişti.
Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Ankara yollarındaki trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi. Karayolları ekipleri belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini kaydederken, sabah yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.
Afyonkarahisar- Antalya yolunun 40’ıncı kilometresindeki Sandıklı ilçesi yakınlarında Başağaç Rampası ve Damlalı Boğazı’ndaki yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmezken, diğer araçlar da kontrollü olarak bırakılıyor. Yolda zaman zaman ulaşımda aksamaların meydana geldiği belirtildi.
Diğer yandan yollarda ufak çapta hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARAYOLU 2 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI
İzmir-Ankara D300 yolunun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.
Kula’da akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D 300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, grayder ile açıldı. İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek, şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplam 3 iş makinesinin Kula ilçesinde yol açma çalışması ve yolda tuzlama çalışmasının yaptığını bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 yolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!