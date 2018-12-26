Hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Bugün ve yarın tatil olan iller hangileri? Öğrenciler ve veliler en çok bu soruları merak ettiler. Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geldi. İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

BAZI ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilkokul ve liselerin yanı sıra bazı üniversitelerde de eğitime bir günlük ara verildi. Kar tatilini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’e öğrencilerden, sevgi dolu geri dönüşler yapıldı.

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’daki bazı üniversiteler de eğitime bir günlük ara verdi. Kar tatiline giren üniversiteler arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, 26 Aralık günü eğitime tüm yerleşkelerde ara verildiğini duyururken Hacettepe Üniversitesinde ise Beytepe Yerleşkesinde eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL

Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edilmesiyle öğrenciler Sivas Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrenciler tatil için Vali Ayhan'a birbirinden ilginç mesajlar atarken, bazı öğrenciler de şiir yazarak kar tatilini kutladı.

Sivas'ta yoğun kar yağışının beklenmesi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından,"Sevgili çocuklar gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." diyerek okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan'ın kar tatili paylaşımına öğrenciler mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerin birbirinden ilginç mesajları okuyanları gülümsetti.

Bazı öğrenciler, "Sayın valim bir önceki kar yağışında kırılan kalpler yerini gülümseyen yüzlere bıraktı", "Vali bey amca kar yağmaması gibi bir ihtimal olursa gitmem ben haberiniz olsun aman dönmeyin",Lise biteli yıllar oldu ama liseli gibi sevindim bu habere karsız Sivas yumurtasız menemen gibi", "Valim sizin ben bu haberi yazan elinizden öpeyim", Vali verdi tatili, Sevindi öğrenci, öğrenci oldu minnettar, en kralı bizim vali","Valim bu ne bonkörlük kar yağmadan", "Valim bu ne bonkörlük kar yağmadan", "Ama böyle yaparsanız öğrenciler sizi çok sever" mesajlarını göndererek kar tatilini kutladı.

Kar tatili nedeniyle ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA'DA OKULLAR TATİL

Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrencilerin aklına ilk önce okullar ne zaman tatil sorusu gelmeye başladı. Merkezde yağışlar karla karışık yağmurlu olarak görüldüğü için Bursa Valiliği’nden kar tatili açıklaması gelmedi. Ancak kentin dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli'de eğitime devam kararı verildi.

ESKİŞEHİR'DE TÜM İLÇELERDE TATİL

Eskişehir'de de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU'DAN DA TATİL HABERİ GELDİ

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Bolu Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.

Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

BİR TATİL HABERİ DE AFYON'DAN

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BİLECİK'TE VE ÇANKIRI'DA BAZI İLÇELERDE TATİL

Bilecik'te de kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KÜTAHYA'DA DA YARIN OKUL YOK

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime Çarşamba günü ara verildi.

UŞAK VALİSİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

DHA'nın haberine göre Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uşak Meteoroloji Müdürlüğü´nün Hava Tahmin Raporları'nda bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

BALIKESİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı sürdürülen ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Ayrıca Kepsut’a bağlı Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan okullarda da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken diğer öğrenciler için eğitim ve öğretimin devam edeceği açıklandı.

SAMSUN'UN 4 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Samsun'un 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime yarın ara verilecek.

ORDU'DA BİRÇOK İLÇEDE OKULLAR TATİL

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verileceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayıldığı vurgulandı.

DENİZLİ’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.

Denizli’de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi’nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu

KIRIKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇORUM VE KASTAMONU'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

AMASYA'DAN DA EĞİTİME ARA HABERİ

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.

KONYA'DA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

YOZGAT'TA EĞİTİME 1 GÜN KAR MOLASI

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırşehir Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL

Aksaray'da kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME KAR MOLASI

Nevşehir'de devam eden kar yağışı, olası don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.