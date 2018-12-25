İstanbul kara hazır

Kar yağışı İstanbul'un Kuzey ve Doğusunda etkili olacak. Yağışın, akşam saatlerinden itibaren etkili olması göstermesi bekleniyor. Önlemler de arttırıldı. 7 bin 73 personel teyakkuzda, 53 kış aracı da hazır. İstanbul'da hava sıcaklığının 4 dereceye düşecek.



İSKİ DE UYARDI

İSKİ de bir uyarı yaptı ve hava sıcaklığının gece sıfır derecenin altına düşeceği hatırlatılarak su tesisatlarının havayla temasının kesilmesini önerildi.

ASIL YAĞIŞ YARIN SABAH

İstanbul'da beklenen yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak kente beyaz bir örtü bırakması bekleniyor.