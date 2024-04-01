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        Haberler Magazin Hangi ünlü belediye başkanı oldu? Erdal Beşikçioğlu seçildi mi, oy oranı kaç? - Magazin haberleri

        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?

        2024 Yerel Seçimleri'nde pek çok ünlü isim belediye başkanlığı için aday oldu. Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi isimler yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek için yarıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 00:43 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:38
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        • 1

          Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

        • 2

          Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, gazeteci - sunucu Mesut Yar, AKUT'un kurucusu - sporcu Nasuh Mahruki, gazeteci İrfan Değirmenci, şarkıcı Hakan Peker, emekli futbolcu Gökhan Zan ve şarkıcı Davut Güloğlu gibi isimler de yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek için seçim heyecanı yaşadı.

        • 3

          Oyuncu Erdal Beşikçioğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,17 oy oranı ile ilk sırada.

        • 4

          Lâl Denizli: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 54,00 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.

        • 5

          AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki: Bağımsız olarak İstanbul -Beşiktaş adayı, yüzde 11,09 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının ardından üçüncü sırada.

        • 6

          Şarkıcı Davut Güloğlu: Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,52 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

        • 7

          Hakan Peker: İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 4,56 oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

        • 8

          Emekli futbolcu Gökhan Zan: Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 1,98 dördüncü sırada.

        • 9

          Gazeteci İrfan Değirmenci: Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 5,93 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.

        • 10

          Gazeteci ve sunucu Mesut Yar: Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,39 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.

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