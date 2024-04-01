El değiştiren şehirler

2014 Yerel Seçimleri'nin sayımında sona gelindi. 30 büyükşehir belediyesi ve 51 şehrin belediye başkanlarını seçmek için halk sandığa gitti.

Saat 24:00 itibarıyla Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; 2019 yerel seçiminde 2024 yerel seçimine 81 ilden 27'sinde belediye başkanlıkları partiler arasında el değiştirdi. El değiştiren illerden 15'i CHP, 4'ü MHP, 3'ü DEM Parti, 2'si AK Parti, 2'si YRP, 1'i İYİ Parti, 1'i BBP'ye geçti.

Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 15 büyükşehir belediyesi ve 21 ilde başkanlığı kazanıyor. AK Parti 11 büyükşehir belediyesi ve 12 ilde yarışı önde götürüyor. DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 ilde belediye başkanlıklarını alıyor. MHP 8 ilde, YRP 1 büyükşehir ve 1 ilde, İYİ Parti ise 1 ilde bayrağı göğüslüyor.

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YRP, parti olarak katıldığı ilk yerel seçimde 1 büyükşehir ve 1 il belediye başkanlığı kazandı. Daha önceki seçime HDP olarak giren, DEM Parti, 2019'da olduğu gibi 2024'te de 3 büyükşehir kazanırken, kazandığı il sayısını 5'ten 7'ye çıkardı.

CHP BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAYISINI 20'DEN 36'YA YÜKSELTTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 2019'da toplam 20 şehirde kazandığı belediye başkanlığı sayısını 36'ya yükseltti. AK Parti'nin belediye başkanlığı sayısı 39 şehirden 23 şehre düştü. DEM Parti 8 şehirden 10 şehre yükselirken, MHP 11 şehirden 8 şehre geriledi. Daha önce şehirlerde belediye başkanlıkları olmayan YRP 2, İYİ Parti 1 ve BBP 1 kentte belediye başkanı çıkardı.