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İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, 11 milyon 314 bin 516 seçmen için 33 bin 228 sandık kuruldu.

Seçim yarışında Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş seçim yarışında öne çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sandıkların kapanmasının ardından, "Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.

REKLAM MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum da "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İSTANBUL'DA SANDIK SONUÇLARI İstanbul'da sandıklar saat 17.00'de açıldı. 39 ilçesi olan İstanbul'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte o sonuçlar...

Açılan sandık: Yüzde 13,2 Ekrem İmamoğlu - Yüzde 49 Murat Kurum - Yüzde 41 Meral Danış Beştaş - Yüzde 2 Mehmet Altınöz - Yüzde 2