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Ankara'da, büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, 4 milyon 304 bin 874 seçmen için 13 bin 275 sandık kuruldu.

YAVAŞ İLE ALTINOK YARIŞIYOR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı, AK Parti ile Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Yeniden Refah Partisi adayı Suat Kılıç ile Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral isimleri seçim yarışında öne çıkmıştı. REKLAM

BAŞKENT'TE SON DURUM Başkent'te sandıklar saat 17.00'de açıldı. Oy sayımı devam ediyor. 25 ilçesi olan Ankara'da Yavaş ile Altınok arasında geçmesi beklenen yarışın tüm detayları yayın yasağının kalkmasının ardından Haberturk.com'da olacak. MANSUR YAVAŞ'TAN VATANDAŞLARA DAVET ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba güzel Başkent'in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊



Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. ✅



Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024 ALTINOK'UN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN YAVAŞ ÇIKTI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a oy kullandığı sandıkta 98, Mansur Yavaş'a 136 oy çıktı. Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok'un oy verdiği 4382 numaralı sandıkta 264 seçmen oy kullandı, oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a 136, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, Anavatan Partisi adayı Tuvana Naz Ketene, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Fazlı Taşkan, Adalet Birlik Partisi adayı Abdullah Demiryürek ve Saadet Partisi adayı Cafer Güneş'e 1'er oy çıktı.

Mansur YAVAŞ: % 56.34

Turgut ALTINOK: % 36.35