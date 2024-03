Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı

31 Mart terel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, on binlerin toplandığı Saraçhane'deki belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Seçimi 16 milyon İstanbullunun kazandığını belirten İmamoğlu, "Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a hayırlı olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun." dedi.