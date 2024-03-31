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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz, kadirşinaslığınız için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamdediyorum.

"SEÇİMLERİ DEMOKRASİMİZE YAKIŞIR BİR OLGUNLUKLA TAMAMLADIK"

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerle birlikte tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin Mevlam yâr ve yardımcısı olsun diyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretlerine şahit olduk. "TÜRK DEMOKRASİSİ RÜŞTÜNÜ BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ" Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi sorun çıkmadı. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığı ile ifade eder. Milletin kararının baskı, dayatma, yönlendirme ile karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi demokrasimiz için büyük kazançtır.

"TÜRK MİLLETİ MESAJINI VERMİŞTİR" 31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

"HEP BAŞARDIK BAŞARARAK GELDİK" Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Gecenin bu saatinde sandık kurullarında görevlerini yaparak siz değerli kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz, hasbıhal edeceksiniz, ondan sonra sahur, yarın okullar tatil. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık, başararak geldik. Evelallah bundan sonra da başararak yola revan olacağız.

Bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü özveriyle çalıştı, emek verdi. Biz de son 2 aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz.

Teşkilatımızla birlikte son 2 ayı dolu dolu geçirdik. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizden, il başkanlıkları, ilçe başkanlılarına, sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye tüm MHP'li kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanları ve mensuplarına minnettarlığımı ifade ediyorum. Rabbim herkesten, partimizin, ittifakımızın, tüm emektarlarından razı olsun diyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Burada olduğu gibi.

Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, millettin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve azalarını ayrı ayrı kutluyorum." REKLAM