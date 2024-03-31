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        Haberler Gündem Politika 3 büyükşehir belediyesinde meclis çoğunluğu hangi partide?

        3 büyükşehir belediyesinde meclis çoğunluğu hangi partide?

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871, İzmir'de ise 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullandı. 3 büyükşehir belediye meclislerinde sandalye dağılımı ne şekilde oluştu? 3 büyükşehir'in belediye meclisinde çoğunluk hangi partiye geçti? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde meclisteki sandalye dağılımı ve partilerin meclis üye sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:52
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        • 1

          İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871, İzmir'de ise 3 milyon 459 bin 970 seçmen yerel seçimlerde oy kullandı.

          3 büyükşehir belediye meclislerinde sandalye dağılımı ne şekilde oluştu? 3 büyükşehir'in belediye meclisinde çoğunluk hangi partiye geçti? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde meclisteki sandalye dağılımı ve partilerin meclis üye sayıları...

          Yerel seçim sonuçları için tıklayın

        • 2

          İstanbul'da yüzde 19'u açılan sandık sonuçlarına göre, CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 49,60 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin adayı Murat Kurum, yüzde 41,61 ile İmamoğlu'nu takip ederken, Yeniden Refah Parti'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 1,99 oy oranına ulaştı. Seçimde kendi adayı Meral Danış Beştaş'ı çıkaran DEM Parti'nin ise oy oranı yüzde 1,98 oldu.

        • 3

          İSTANBUL'DA SON DURUM

          İstanbul ilçelerinde ie son durum şöyle;

          Arnavutköy

          AK Parti yüzde 40,66

          CHP yüzde 38,74

          Yeniden Refah Partisi yüzde 3,87

          Bağımsız aday Mustafa Kılıç yüzde 6,72

          Ataşehir

          CHP'nin adayı Onursal Adıgüzel yüzde 52,12

          AK Parti'nin adayı Mustafa Naiim Yağcı yüzde 40,15

          Avcılar

          CHP'nin adayı Utku Caner Çaykara yüzde 52,64

          AK Parti'nin adayı Abdullah Küçükoğlu yüzde 40, 08

          Bağcılar

          AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir yüzde 59,33

          CHP'nin adayı Cem Kılıç yüzde 32,40

          Bahçelievler

          AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır yüzde 47,79

          CHP'nin adayı Emine Gülizar Emcan yüzde 41,13

          Bakırköy

          Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu yüzde 61,84

          AK Parti'nin adayı Ali Talip Özdemir yüzde 30,05

          Zafer Partisi'nin adayı Türker Tolga Topaloğlu yüzde 02,38

          Dem Parti yüzde 1,32

          Başakşehir

          AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu yüzde 52,42

          CHP'nin adayı Mesut Öksüz yüzde 35,34

          Dem Parti yüzde 3,34

          Yeniden Refah yüzde 3,22

          Zafer Partisi yüzde 1,59

          Bayrampaşa

          CHP yüzde 49,50

          AK Parti yüzde 44,77

          Yeniden Refah yüzde 3,16

          Beşiktaş

          CHP yüzde 68,97

          MHP yüzde 10,77

          Bağımsız aday Ali Nasuh Mahruki yüzde 5,03

          Beykoz

          AK Parti yüzde 49,23

          CHP yüzde 43,10

          Yeniden Refah yüzde 2,09

          Saadet Partisi yüzde 2,09

          Beylikdüzü

          CHP yüzde 61,59

          AK Parti yüzde 29,41

          Yeniden Refah yüzde 3,67

          DEM Parti yüzde 2,24

          İYİ Parti yüzde 0,69

          Beyoğlu

          CHP yüzde 52,96

          AK Parti yüzde 36,75

          Büyükçekmece

          CHP yüzde 50,16

          AK Parti yüzde 41,90

          DEM Parti yüzde 2,15

          Çatalca

          CHP yüzde 54,20

          AK Parti yüzde 42,38

          Çekmeköy

          CHP yüzde 48,26

          AK Parti yüzde 41,20

          Yeniden Refah yüzde 4,46

          Esenler

          AK Parti yüzde 49,55

          CHP yüzde 35,44

          Bağımsız aday Turgan Ersü yüzde 5,25

          Yeniden Refah yüzde 4,49

          Zafer Partisi yüzde 2,04

          Esenyurt

          CHP yüzde 54,80

          AK Parti yüzde 41,92

          Yeniden Refah yüzde 1,26

          İYİ Parti yüzde 0,98

          Zafer Partisi yüzde 0,58

          Eyüpsultan

          CHP yüzde 48,06

          AK Parti yüzde 38,41

          Fatih

          AK Parti yüzde 46,83

          CHP yüzde 45,47

          Gaziosmanpaşa

          CHP yüzde 45,46

          AK Parti yüzde 40,66

          Yeniden Refah yüzde 4,46

          DEM Parti yüzde 2,25

          Güngören

          AK Parti yüzde 51,45

          CHP yüzde 35,78

          Kadıköy

          CHP yüzde 67,73

          AK Parti yüzde 18,99

          Kağıthane

          AK Parti yüzde 49,98

          CHP yüzde 37,87

          DEM Parti yüzde 3,33

          Yeniden Refah yüzde 2,06

          Kartal

          CHP yüzde 56,48

          AK Parti yüzde 37,09

          İYİ Parti yüzde 2,19

          Yeniden Refah yüzde 1,66

          Küçükçekmece

          CHP yüzde 50,76

          AK Parti yüzde 40,23

          DEM Parti yüzde 2,85

          Maltepe

          CHP yüzde 61,44

          AK Parti yüzde 31,50

          Pendik

          CHP yüzde 44,54

          AK Parti yüzde 44,09

          Yeniden Refah yüzde 3,64

          Sancaktepe

          CHP yüzde 50, 31

          AK PArti yüzde 44,09

          Yeniden Refah yüzde 2,47

          Sarıyer

          CHP yüzde 51,57

          AK Parti yüzde 31,79

          Silivri

          CHP yüzde 58,90

          MHP yüzde 34,61

          Sultanbeyli

          AK Parti yüzde 48,86

          CHP yüzde 23,34

          BBP yüzde 9,64

          DEM Parti yüzde 8,24

          Yeniden Refah yüzde 4,47

          Sultangazi

          AK Parti yüzde 45,58

          CHP yüzde 36,42

          DEM Parti yüzde 7,25

          Yeniden Refah yüzde 4,94

          Şile

          AK Parti yüzde 48,40

          CHP yüzde 46,59

          Şişli

          CHP yüzde 66,86

          AK Parti yüzde 24,04

          Tuzla

          CHP yüzde 50, 78

          AK Parti yüzde 43,48

          Yeniden Refah yüzde 2,31

          Ümraniye

          AK Parti yüzde 42,38

          CHP yüzde 41,65

          Yeniden Refah yüzde 5,46

          Üsküdar

          CHP yüzde 56,68

          AK Parti yüzde 40,24

          Zeytinburnu

          AK Parti yüzde 46,07

          CHP yüzde 45,80

        • 4

          İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri dağılımında çoğunluk yüzde 46,64'e CHP'ye geçerken, AK Parti mecliste yüzde 41,29'la ikinci sırada yer aldı. Bağımsız adaylar ise yüzde 3,76'da Yeniden Refah Partisi yüzde 2,71, Zafer Partisi yüzde 1,38 oy oranıyla mecliste yer alacak.

        • 5

          ANKARA'DA SON DURUM

          Ankara'da belediye meclis üyeliklerinde son durum ise şu şekilde;

          CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 57,29 ile seçim yarışını önde götürürken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 35,04 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

          Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 45,14le çoğunluğa sahip.

          AK Parti yüzde 38,27, Yeniden Refah Partisi yüzde 5,52, MHP yüzde 2,99, İYİ Parti ise yüzde 2,47 oy oranına sahip.

        • 6

          İZMİR'DE SON DURUM

          İzmir'de ise CHP yüzde 47,80 oy oranıyla CHP yarışı önde götürüyor. AK Parti'nin adayının oy oranı ise yüzde 37,27, DEM Parti yüzde 3,27, İYİ PArti yüzde 3,01, Zafer Partisi ise yüzde 0,77 oy oranıyla seçi yarışında yer aldı.

          İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclis'inde çoğunluk yüzde 48,49 ile CHP'de bulunuyor.

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