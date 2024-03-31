Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Şanlıurfa'da kıyasıya yarış! - Son dakika haberi

        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!

        Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Dikkatlerin çevrildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte mevcut belediye başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. İşte kentteki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaklaşık 61 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Dikkatlerin çevrildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu.

        GÜLPINAR AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

        Kentte mevcut belediye başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

        Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılmıştı.

        REKLAM
        Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar ve YRP lideri Fatih Erbakan
        Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar ve YRP lideri Fatih Erbakan

        Kentte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer'i eş başkan adayı olarak gösterdi.

        DEM Parti eş başkan adayları Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer
        DEM Parti eş başkan adayları Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer

        İŞTE SON DURUM

        Kıyasıya bir yarışın yaşandığı Şanlıurfa'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 20.10 itibariyle sonuçlar şu şekilde:

        Zeynel Abidin Beyazgül: 34

        Mehmet Kasım Gülpınar: 36

        Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer: 22

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Şanlıurfa
        #Zeynel Abidin Beyazgül
        #MEHMET KASIM GÜLPINAR
        #yerel seçim sonuçları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Hatay'dan ilk sonuçlar
        Hatay'dan ilk sonuçlar
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Habertürk Anasayfa