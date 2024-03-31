Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Dikkatlerin çevrildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte mevcut belediye başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. İşte kentteki son durum...
Yaklaşık 61 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Dikkatlerin çevrildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu.
GÜLPINAR AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Kentte mevcut belediye başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.
Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılmıştı.
Kentte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer'i eş başkan adayı olarak gösterdi.
İŞTE SON DURUM
Kıyasıya bir yarışın yaşandığı Şanlıurfa'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 20.10 itibariyle sonuçlar şu şekilde:
Zeynel Abidin Beyazgül: 34
Mehmet Kasım Gülpınar: 36
Celalettin Ekmen ve Gülşen Özer: 22