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        Haberler Gündem Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:15
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        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
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        Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

        Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

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