Zincirsiz araçlara izin verilmiyor

Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkinisini arttırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda bir çok araç yolda kaldı.

DHA'nın haberine göre, bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Karayolları ve Belediye ekipleri, kar küreme ile tuzlama araçları ile karla mücadele ederken, Jandarma ekipleri, Bursa'dan Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz devam etmesine izin vermiyor.



