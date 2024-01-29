Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor | Gayrettepe-Kağıthane metrosu ne zaman açılacak, faaliyete girecek, durakları ve güzergahı - İş-Yaşam Haberleri

Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor | Gayrettepe-Kağıthane metrosu ne zaman açılacak, faaliyete girecek, durakları ve güzergahı - İş-Yaşam Haberleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılışında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

-37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracaktır.

-Günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir.

-Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent İstanbul Havalimanı arası 34 dakikaya inecektir. İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.

-Biz hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak, aynı şekilde İstanbul'da da bunu yaptık. Raylı sistem projelerinde sinyalizasyon sistemi hattın beynidir. Aselsan-TÜBİTAK iş birliği ile artık başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz.

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-Akıllı sinyal sistemlerini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok. Sürücüsüz metro araçları da Ankara Sincan'daki fabrikada üretiliyor.

"HER PROJEDE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN PAYININ ARTIRILMASINI SAĞLAYACAĞIZ" -Bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli ve milli teknolojilerin payının artırılmasını sağlayacağız. -Bizler 2 günü birbirine eşit olan ziyandadır anlayışına sahip bir inancın mensuplarıyız. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir. Şehirlerimizin sıkıntılarına çözüm bulmayı ana görevimiz olarak görüyoruz. -Bizim siyaset anlayışımızda millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur. -Millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı bunları da hep beraber göreceğiz. Milletin emaneti teslim ettiği ancak bunun hakkını veremeyenlerin siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulup gittiğini görürsünüz. Aynı şekilde milletin gönlünde taht kurmuş sayısız siyasetçimiz de var. Biz de milletimiz, ülkemiz ve insanlık için ne yaptık sorusunu kendimize soruyoruz.

-Vesayetin gölgesinin ülkemizin üzerine karabasan gibi çöktüğü 90'larda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak milletimiz ile aramıza kimse girmesine izin vermedik. Biz laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan olduk. -Bizim anlayışımızda ülkesine ve milletine gerçekten hizmet götürmek isteyen ya bir yol bulur ya da bir yol açar. -Önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın ülkeye ve millete hizmet mücadelesinden asla vaz geçmiyoruz. Bahane arama kolaycılığına kaçmadan Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda sabırla yürüyoruz.

-85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. Belediyelerimizi hiçbir zaman siyasi rengine göre ayırmadık. -İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun sebebi bizim elimizi taşın altına koymuş olmamızdır. -Şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Şimdi biz Kağıthane'deyiz, buranın Haliç'e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını belki gençler hatırlamayabilir ancak anneleri babaları hatırlıyor. Bütün bu pisliği, biz boğazın pırıl pırıl suyunu bağlayarak tertemiz yaptık. Biz yaptık. Söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. -Siz de Muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız.

-Ülkemizin 30 büyük şehrini ayağa kaldıracağız. Sadece son 2 yıl içerisinde 51 km'lik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadık. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım altyapı ihtiyacına ve sıkıntılarına çözüm geliştiriyoruz. -Kağıthane buralara geldiyse bizimle geldi. Şu an İstanbul genelinde toplam uzunluğu yaklaşık 53 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. -Bu yılın ilk çeyreğinde 4 ayrı proje kapsamındaki 34,2 kilometre raylı sistem hattımızın ve üzerindeki 18 istasyonun açılışını gerçekleştireceğiz. Biz bu şehre ve insanlarına tarifsiz bir aşkla ve sevgiyle bağlıyız. -31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça herkesin gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği kiminse 5 yıl boyunca vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı. Ülkenin 2. büyük partisinin acemi genel başkanının birkaç gün önce belediye başkanları ile ilgili yaptığı skandal açıklama bunun açıkça görülmesidir. Neymiş, illerde başka partilerden adaylar olması oyunmuş... Meselenin daha vahim tarafı, suçladığı partilerin birkaç ay önce beraber ülkeyi yönetmeye talep olduğu partiler olması. Birkaç gün önce iş birliği yaptığı partileri ihanet ile suçlamak tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir. Kağıthane'den sandıkların patladığını görmek istiyorum. Kimseyi küstürmeyeceksiniz, kucaklayacaksınız. -Biz de Cumhur İttifakı bünyesinde diğer partilerle ortak aday belirleme konusunda görüşmeler yaptık ama hiçbir şekilde kimseyi ihanetle, oyun bozanlıkla suçlamıyoruz. Çünkü seçime nasıl girilirse girilsin nihayetinde hükmü millet verecek. Yeniden İstanbul diyoruz. Millet vaatlere bakacak, hangi belediye başkanı tarafından şehrinin yönetilmesini istiyorsa tercihini ona göre yapacak. Biz de sandıktan çıkan iradeyi baş tacı edeceğiz her zamanki gibi. Bunlar halen tek parti faşizminin özlemi ile yaşıyorlar... Yıllar gelip geçiyor fakat bunların faşizan kodlarında zerre gerileme olmuyor. 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere her yerde demokrasiden ürken bu kibirli zihniyet dersini alacaktır. -Sistem İstanbul adını taşıyan proje paketimiz ile her alanda İstanbul'u yeniden hak ettiklerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik yoğunluğu %64'e yükseldi. Zamanında attığımız adımlarla İstanbul'un çilesini bir nebze de olsa hafiflettik. "HEDEFİMİZ ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞÜRMEK" Hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği sorun olmaktan çıkartmaktır. Raylı sistemde uzunluğu 1004 kilometreye çıkartmak istiyoruz. İstanbul'da trafiği mesele olmaktan çıkartmak için raylı sistem ve trafik dağılımını dengeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bizim niyetimiz ulaşımda raylı sistemin payını yüzde 37'ye çıkartmaktır. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı? Deniz ulaşımını iki büyük yeni hatla iki kat artıracağız. İstanbul’a sadece kaybolan yıllarını getirmekle kalmayacağız. Bu güzel şehri hakiki manada bir dünya yıldızı haline getireceğiz.