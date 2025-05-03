Garanti BBVA müşterilerinin mobil internet bankacılığına giriş yapamaması üzerine bankadan yeni bir açıklama geldi.

Banka , dijital kanalları ve Çağrı Merkezinin erişimin normale döndüğünü ve kanallarını tekrar hizmete açtığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

REKLAM advertisement1

"İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."