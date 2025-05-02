Garanti BBVA müşterilerinin mobil internet bankacılığına giriş yapamaması üzerine bankadan açıklama geldi.

Garanti Bankası şubelerin ileri saatlere kadar açık olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

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Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.

Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır.

Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.