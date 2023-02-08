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Gamze Özçelik: Deprem bölgesinde durumlar çok üzücü - Magazin haberleri

Gamze Özçelik: Deprem bölgesinde durumlar çok üzücü

Hatay'ı da etkileyen depremlerin ardından soluğu Antakya'da alan Gamze Özçelik, arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini açıkladı. Özçelik, "Akşam aşevimizin sıcak yemek dağıtımı olacak nasipse. Bölgeye battaniye, hijyen paketi, gıda desteği iletiliyor. Ben de bölgeye çok yakınım. Lojistik ekibimiz ve sahadaki görevlilerle düzenli iletişimdeyiz. Görsel paylaşmaya inanın zorlanıyoruz. Durumlar çok üzücü. Dua bekleriz" dedi

Giriş: 08.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

  • 'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından dernek gönüllüleriyle birlikte yardımda gittiklerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçelik, Antakya'daki kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti.

    "SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

    Gamze Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

    "Dua bekliyoruz" ifadelerini kullanan Özçelik, "Saha ekiplerimiz AFAD, belediyeler ve valiliklerle koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardım ulaştırmak üzere harekete geçeceğiz" şeklinde konuştu.

  • "SICAK YEMEK DAĞITIMI OLACAK"

    Gamze Özçelik, ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Ekiplerimiz şu anda Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Birçok arkadaşımız ve gönüllümüz de yollarda, bölgelere dağılıyor. Akşam aşevimizin sıcak yemek dağıtımı olacak nasipse. Bölgeye battaniye, hijyen paketi, gıda desteği iletiliyor. Ben de bölgeye çok yakınım. Lojistik ekibimiz ve sahadaki görevlilerle düzenli iletişimdeyiz. Görsel paylaşmaya inanın zorlanıyoruz. Durumlar çok üzücü. Dua bekleriz..." açıklamasında bulundu.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

 

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