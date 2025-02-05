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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'a kar ne zaman yağacak | AKOM'dan İstanbul'a saatli kar uyarısı son dakika haberi | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı! Marmara'da 4 kent için kuvvetli yağış açıklaması!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada da, Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli kar beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:04
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        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
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        İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

        ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ARTACAK

        İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

        HAFİF ŞEKİLDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

        AA'da yer alan habere göre İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

        Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.

        Kadıköy'e öğle saatlerinde kuvvetli biçimde dolu yağdı, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

        Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

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        538 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

        Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.

        MARMARA'DA 4 KENT İÇİN KAR AÇIKLAMASI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.

        Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        #istanbul kar
        #Son dakika haberler
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