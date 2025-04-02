Galatasaray'da sakatlık şoku: Mario Lemina

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina, mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

REKLAM advertisement1

31 yaşındaki ön liberonun yerine Frankowski oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten sonra Kaan Ayhan, Lemina'nın yerine geçerken; Frankowski ise sağ bekte yer aldı.