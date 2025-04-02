Galatasaray'da sakatlık şoku: Mario Lemina
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 61. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 02.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:17
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina, mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
31 yaşındaki ön liberonun yerine Frankowski oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten sonra Kaan Ayhan, Lemina'nın yerine geçerken; Frankowski ise sağ bekte yer aldı.
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