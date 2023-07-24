Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Borsa Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu - Borsa Haberleri

        Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu

        Halk Yatırım Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğünün 817 milyon 554 bin lira olduğunu açıkladı. KAP bildiriminde yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı talep geldiği belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk Yatırım, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz sonuçlarını açıkladı.

        KAP'a yapılan bildirimde halka arzda talep toplama işlemlerinin, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştiği belirtildi.

        Halk Yatırım açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

        "Halka arzda birim fiyat 8.90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL olmuştur.

        Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, Yurt İçi Kurumsal

        Yatırımcılara ise yaklaşık 4.3 katı oranında talep gelmiştir.

        Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında

        aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İspanya'da kıran kırana seçim
        İspanya'da kıran kırana seçim