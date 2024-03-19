Future of CIO & Awards'tan Koçtaş'a iki ödül

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Teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden ‘Future of CIO & Awards’ bu yıl 15’inci kez sahiplerini buldu. Organizasyonda Koçtaş’a iki ödül birden geldi.

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Uğur Serkan Taşkın ‘Pazaryeri Satış Ortağım Platformu Projesi’ ile ‘Stratejik Dönüşüm Lideri’, Koçtaş Entegrasyon ve Uygulama Geliştirme Müdürü Özgür Macit ise ‘Akıllı Mağaza Asistanı Projesi’ ile ‘Geleceğin Liderleri’ kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Uğur Serkan Taşkın, "Koçtaş olarak rotamızı yıllar önce dijital dönüşüm ve çoklu kanal deneyimine çevirmiştik. Bu vizyonumuzun bir yansıması olarak geçtiğimiz yıl koctas.com.tr ile ev geliştirme sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri olduğumuzu lanse ettik. koctas.com.tr’de hem ürün hem tedarikçi sayımız hızla artarken Pazaryeri projemizi geliştirecek ve destekleyecek yenilikler ve uygulamaları da hayata geçirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, Pazaryeri Satış Ortağım Platformu, Koçtaş iş ortaklarının işlerini büyütmelerini ve teknolojik yenilikleri kullanarak zaman ve maliyetlerden tasarruf etmelerini sağlıyor.

Akıllı Mağaza Asistanı Projesi'nin ise mağazaların daha hızlı ve çevik hareket etmesini sağladığı bildirildi.