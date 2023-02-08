Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Fransa, Türkiye'de deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak - Deprem haberleri

Fransa, Türkiye'de deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de çok amaçlı sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

Giriş: 08.02.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa, Türkiye'de deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak - Deprem haberleri
AA

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Hastanede itfaiyeciler dahil askeri sivil savunma eğitiminden sorumlu 81 personelin görev yapacağını aktaran Darmanin, bu taahhüdün Avrupa dayanışması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Darmanin, hastanenin depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edileceğine dikkati çekti.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti.

İlk 2 uçak Adana'ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep'e inmişti.

Macron, depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.