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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fransa - Belçika | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fransa - Belçika | CANLI YAYIN

        Fransa - Belçika maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Avrupa futbolunun iki önemli ekibi Fransa ile Belçika, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Grupta sadece iki gol atabilen Fransa silkelenmek isterken Belçika da son Dünya Kupası finalistini elemek için sahaya çıkıyor. Turu geçecek takım çeyrek finalde Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:03
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor.

        STAT: Düsseldorf Arena

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Glenn Nyberg

        YAYIN: TRT 1

        Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Thuram, Mbappe.

        Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Openda.

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        GRUP PERFORMANSLARI

        Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

        Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

        Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

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        Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

        ARALARINDA 76. RANDEVU

        Fransa ile Belçika 76. kez kozlarını paylaşıyor.

        İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

        Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

        Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Fransa ile Belçika, 76'ncı kez bir maçta rakip olmaya hazırlanıyor. Fransa'nın bugüne kadar en fazla karşılaştığı ülke Belçika olurken; Belçika ise sadece Hollanda ile daha fazla mücadelede kozlarını paylaştı (129 maç).
        • Belçika ile büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı dört maçı da kazanan Fransa, bu galibiyetlerde 13 gol attı ve kalesinde sadece üç gol gördü. Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan tek karşılaşma EURO 1984'te oynandı ve Fransa, Michel Platini'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 5-0 kazandı.
        • EURO 2024'te iki gol atan Fransa (Kylian Mbappe; penaltı & Max Wöber; kendi kalesine), büyük turnuvaların grup aşamasında 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana en düşük gol sayısında kaldı (1). Yediği tek golü de penaltıdan kalesinde gören Fransa'nın grup maçları, penaltılar hariç golle sonuçlanmayan 70 şuta sahne oldu (Fransa 47-23 Rakipleri).
        • Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turuna kalan Belçika, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bu aşamalarında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
        • Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son altı maçın beşinden beraberlikle ayrılan Fransa (1G), daha önceki 25 karşılaşmanın sadece dördünde rakipleriyle yenişememişti (14G 7M). Fransızlar, EURO 2020'nin son 16 turunda 120 dakikası 3-3 sona eren karşılaşmada İsviçre'ye seri penaltılar sonucunda elenmişti (4-5).
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