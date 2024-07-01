Fransa - Belçika | CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor.

STAT: Düsseldorf Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Glenn Nyberg

YAYIN: TRT 1

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Thuram, Mbappe.

Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Openda.

GRUP PERFORMANSLARI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.