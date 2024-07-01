Fransa: 1 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 son 16 turunda Fransa, Belçika'yı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa'ya galibiyeti ve turu getiren golü 85. dakikada Belçika forması giyen Vertonghen kendi kalesine atarak kaydetti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Fransa'ya galibiyeti ve turu getiren golü 85. dakikada Belçika forması giyen Vertonghen kendi kalesine atarak kaydetti.
Fransa çeyrek finalde Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Portekiz-Slovenya karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
GRUP PERFORMANSLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.
Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.