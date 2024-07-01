Fransa: 1 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa'ya galibiyeti ve turu getiren golü 85. dakikada Belçika forması giyen Vertonghen kendi kalesine atarak kaydetti.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.