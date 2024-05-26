Francis Ford Coppola, George Lucas'a 'Altın Palmiye Onur Ödülü'nü takdim etti

Francis Ford Coppola ayrıca George Lucas'ın bir film uyarlaması önerdiğinde 'Flash Gordon' çizgi romanının sahipleri tarafından reddedildiğinden de bahsetti ve “Bana baktı ve dedi ki, 'Kendi filmimi yapacağım, adını Yıldız Mücadeleleri veya Yıldız Savaşları falan koyacağım. Öyle de yaptı ve bu süreçte her şeyi riske attı. Tebrikler George, sadece ben ve arkadaşların olarak seninle gurur duymuyoruz, aynı zamanda dünya da burada, seni onurlandırmaktan gurur duyuyor" ifadesini kullandı.