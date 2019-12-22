22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevgili okurlar, dün bazı internet siteleri ve televizyon kanalları yerli otomobilin çizimleri diye birtakım fotoğraflar yayınladılar.
Oldukça hoş görünümlü, iyi dizayn edilmiş ve iç dizaynı da hayli yüksek kaliteli ve modern bir otomobilin çizimleri.
Otomobil bizim yerli otomobil gibi SUV segmentinde yer alan bir model olduğu için herkes ilgilendi.
Bazı okurlar bana sordular “Gördün mü, beğendin mi?” diye.
Gördüm.
Çok beğendim.
Önden Maserati Levante’den izler taşıyan, arkadan bakınca DS 7 ve Audi’ye benzeyen, iç donanımı keza Audi gibi boydan boya ekrandan oluşan bir dash board ve Tesla’daki gibi dikine büyük bir pad ekran barındıran, müthiş güzel bir SUV.
Ancak ben bu çizimin bizim yerli otomobilimiz olma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum. Bu araç yerli ve milli bir otomobil olamaz. Her şeyden önce bizim yerli SUV’un C segmentinde olacağı söylendi.
Dün fotoğrafları sızdırılan araç sanki D segmenti gibi görünüyordu. Daha önemlisi bizim yerli ve milli SUV’umuzun elektrikli olacağı çok açıkça biliniyor. Fotoğraftaki araç ise arkasındaki yazıya bakılırsa “Hybrid” yani hem elektrikli hem benzinli motora sahip. Yani elektrikli menzili çok çok kısa.
Ve yine fotoğraftaki aracın donanımına baktığımız zaman bu otomobilin 300 bin TL’den daha ucuz bir fiyata pazara çıkması pek mümkün görünmüyor.
Yani bu aracın bizim yerli araç olma ihtimali yok desem herhalde anlarsınız.
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