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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Otosan yeni nesil Courier'in seri üretimine başlıyor - Otomobil Haberleri

        Ford Otosan yeni nesil Courier'in seri üretimine başlıyor

        Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier'i Romanya'daki Craiova fabrikasında düzenlenen törenle hattan indirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 25.10.2023 - 08:55
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        Yeni nesil Courier'in seri üretimine başlıyor
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Lideri Josephine Payne, Ford Otosan Craiova Başkanı Müjdat Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ile çok sayıda devlet yetkilisi, sektör temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

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        Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'nin küresel üretim sorumluluğunun yaklaşık on yıldır Ford Otosan'a emanet olduğunu vurguladı.

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        Özyurt, şunları kaydetti:

        "Courier, üstün performans ve işlevsel tasarımın ideal birleşimi olarak ticari araç lideri pozisyonumuza ulaşmamıza büyük katkı sağladı. Şimdi de Craiova fabrikamızda üretim bandından indirdiğimiz ilk araç olmasından büyük gurur ve sevinç duyuyorum. Craiova'nın son teknoloji üretim kabiliyetleri, Ford Otosan'ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretimindeki kapsamlı deneyimiyle tamamlanıyor. Yeni nesil Courier ürün ailesine yaptığımız yatırımlar, Craiova'ya ve ülkeye olan inancımızın bir kanıtı. Transit Courier ve Tourneo Courier'nin başarılarının devamını dilerken, yeni kilometre taşlarına ulaşacağına ve yeni rekorlar kıracağına olan inancım tam."

        5 YILDA 175 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

        Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da topluluk şirketleriyle uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, dünyanın farklı ülkelerinde 90’dan fazla üretim ve satış şirketleri olduğunu aktardı.

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        Romanya’nın Koç Topluluğunun global büyüme vizyonundaki önemine dikkati çeken Çakıroğlu, son 5 yılda bu ülkeye 175 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi.

        Craiova fabrikasının yatırımlar içindeki yerine değinen Çakıroğlu, "Ford Otosan'ın başarısının önemli bir dönüm noktası olan Courier, Ford dünyası içinde ürün geliştirme ve tasarım anlamında daha büyük sorumlulukları üstlenme yeteneğini de hızlandırdı. Bugün gelinen noktada Ford Otosan'ın ruhunu gerçekten yansıtan bir tesis haline gelen Craiova fabrikasında yeni nesil Courier'nin de çok başarılı olacağına ve yakın zamanda kendi segmentinin lideri haline geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Ford Otosan, ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Ford Courier serisinin hala dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Şirketin yatırım stratejisinin bir parçası olarak Courier’nin üretimi Yeniköy’den Romanya’daki Craiova fabrikasına taşındı.

        Geçen yıl temmuz ayında Ford Otosan, Puma ile birlikte tamamen elektrikli versiyonlarını üreteceği yeni nesil Courier serisinin Craiova fabrikasında üretimini desteklemek için 490 milyon avro yatırım yapacağını duyurdu. Yatırımla birlikte fabrikanın kapasitesi yılda 250 bin araçtan 272 bin araca yükselecek. Ford Otosan ayrıca Craiova fabrikasındaki üretim ihtiyaçlarını desteklemek için 1300 yeni istihdam yaratan büyük bir işe alım kampanyası yürüttü.

        Ford Otosan'ın Dunton ve Köln'deki Ford ekipleriyle birlikte tasarladığı, tüm mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak. E-Transit Courier, Ford Otosan'ın 2035 yılına kadar tamamen elektrikli hafif ve orta ticari araç portföyüne sahip olma hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.

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