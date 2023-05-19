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Haberler Otomobil Ford Otosan'da üretilen araçlar İstanbul'a deniz yoluyla gidecek

Kocaeli'de ürettiği araçları İstanbul'a deniz yoluyla gönderecek

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında ürettiği araçların, İstanbul'a kara yolu yerine deniz yoluyla gönderilmesine karar verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilerek kentin trafik yükünün azaltılması hedefleniyor

Giriş: 19.05.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ford Otosan'da üretilen araçlar İstanbul'a deniz yoluyla gidecek
AA

Kocaeli'de bulunan Ford Otosan fabrikasında üretilen araçlar, İstanbul'a deniz yoluyla gönderilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığındaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda 81 madde görüşülürken kentin trafik yükünün azaltılması amacıyla Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilmesi kararı alındı. Bu kapsamda yurt dışına gönderilecek araçlar, MF Gelibolu ve MF Çanakkale gemileriyle İstanbul'daki Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşınacak.

Ford Otosan'ın ihracat ürünlerini taşıyan tırların trafikten çekilmesiyle Kocaeli'nin trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

UKOME, daha önce de Ford Otosan fabrikasında üretilen araçların Körfez'deki Yarımca Limanı'na deniz yoluyla taşınmasına izin vermişti. Bu kararla kara yolunda 3 aylık sürede 6 bin 500 tırın kara yolundan çekilmesi ve trafik yükünün azaltılması sağlanmıştı.

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