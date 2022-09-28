'Hack'lendi! Kart bilgileri çalındı!

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Flo Mağazacılık’ın alt markalarından olan online alışveriş sitesi “instreet”nin kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiği açıklandı.

Yaşanan veri ihlalinde “instreet.com.tr” internet sayfasından alışveriş yapan kullanıcıların kredi kartı bilgileri ele geçirildi. Bu bilgiler arasında kredi kartı ilk 4 ve son 4 hanesiyle bu kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğunu gösteren verilerin de yer aldığı belirlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan ve Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’den Kurum’a iletilen ihbarda, yaşanan ihlalde ilgili olarak özetle şu bilgiler verildi:

İNCELEME BAŞLATILDI

- Veri sorumlusuna ait instreet.com.tr internet sayfasının kullanıcılarına ait kişisel veriler, herkes tarafından ulaşılabilir bir internet sayfasında yayınlandı.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler, ad, soyad, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve bu kullanıcılardan 380 kişiye ait olmak üzere kredi kartı ilk 4 ve son 4 hanesiyle bu kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğunu gösteren bilgilerden oluştu.

- İhlalden yaklaşık olarak 3500 kişi etkilendi.

- Söz konusu ihbar ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında resen inceleme başlatıldı.