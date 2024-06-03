Fiyatlamalar Fed'in ilk faiz indirimi için yılın son çeyreğini işaret ediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın zirvesine çıkardığı politika faizini yılın son çeyreğinde indirebileceği ihtimali öne çıkarken, Fed yetkililerinin temkinli açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, ABD ekonomisi yavaş yavaş soğuma sinyalleri verse de Fed'in yol haritasının henüz belirginleşmediği görülüyor.

Ülkede iş gücü piyasasının sıkı kaldığına yönelik veriler, Fed'in politika alanını daraltan başlıca etken olarak dikkati çekerken, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali de faiz indirimi için aceleci olunmayacağı söylemlerini destekliyor.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedilirken, nisanda yayınlanan öncü GSYH'ye göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 ile hala tarihi düşük seviyelere yakın seyrederken, nisanda yüzde 3,4 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde bulunmayı sürdürüyor.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülere paralel artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Bununla birlikte eylül toplantısında politika faizinin indirilmesi ya da sabit bırakılması konusunda kararsızlık öne çıkarken, fiyatlamalar yüzde 60 ihtimalle politika faizinin düşürüleceği, yüzde 40 ihtimalle sabit bırakılacağının beklendiğini gösteriyor.

Bu durum, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın ilk faiz indirimine son çeyrekte gidebileceği öngörülerini desteklerken, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarda Fed'in politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonun istenilen hızda yavaşlamadığı ülkede, Fed yetkilileri tarafından zamanından önce politika faizini düşürmenin olası riskleri tartışılmaya devam ediliyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler enflasyonist baskıların hala etkili olabileceğini işaret etmeyi sürdürürken, bu durum Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli duruşlarını korumalarında etkili oluyor.

Cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller yakından takip ediliyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonunun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini aktardı. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğunu belirten Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin, ülke refahının temellerini riske atacağını kaydederek, faizlerin "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini söyledi. Kashkari, bir önceki açıklamasında da fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.

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New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini kaydetti.

PİYASALAR SİNYAL BEKLİYOR

Makroekonomik verilerden alınan sinyaller, Fed yetkililerinin temkinli duruşunu koruması ve bankanın politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarının sınırlı bir bantta hareket etmesine neden oluyor.