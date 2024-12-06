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        Haberler Ekonomi Para Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:08
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        Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti
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        Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlığıyla yayımladı.

        Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilerek, küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        Raporda, dünya ekonomisinin 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

        Fitch, eylül ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

        ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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        Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

        Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi.

        Raporda, Avro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

        Bölgede tasarruf oranının yükseldiği belirtilerek, şirketlerin, ABD'nin korumacılığından ve Almanya'nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybından endişe duyduğu, Fransa'da da mali sıkılaşma beklentilerinin baskı yarattığı kaydedildi.

        Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ülkedeki büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin daha da artırılmasının gerekebileceği ifade edildi.

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        Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

        Eylül ayındaki tahminlerinde Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında gerçekleşmesinin ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ettiği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fitch Ratings
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